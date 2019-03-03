برشلونة يعلن تفوقه تاريخيا على ريال مدريد بالفوز الـ96

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق برشلونة رقما تاريخيا بعد أن سجل فوزه رقم 96 على غريمه التقليدي، ريال مدريد، وهزمه بهدف نظيف، وابتعد بصدارة الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

تقدم برشلونة عند الدقيقة 26 عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للفريق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة سيطرته على مجريات اللعب وكان قريبا من تسجيل أهداف أخرى، لكن النتيجة بقت على حالها.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الكتالوني إلى نقطته رقم 60 ليتفوق على أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد بـ10 نقاط، في حين تجمد رصيد الريال عند النقطة 48 في المركز الثالث.

يذكر أن الفريق الكتالوني حقق فوزه رقم 96 على الريال، عبر تاريخ مواجهات الفريقين، ليتفوق عليه بعد أن كان كل منهما بـ95 انتصار، كما أن لهذا الفوز طعم خاص لدى الكتلان لأنه الثاني على أرض الغريم في 3 أيام.