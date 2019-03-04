الاتحاد السعودي يكتسح الريان القطري بخماسية في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح نادي الاتحاد السعودي نظيره الريان القطري بخماسية مقابل هدف وحيد، ليداوي "النمور" جراحهم المحلية بانتصار قاري عريض في دوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، تقدم الريان عند الدقيقة 23 عبر غونزالو فييرا، وقبل نهاية الشوط الأول بثواني، خطف الاتحاد هدفين عبر فهد المولد وعبد العزيز العرياني.

أصاب الاتحاد نظيره الريان في مقتل بالهدفين اللذين سجلهما بنهاية الشوط الأول، ليضيف الهدف الثالث عند الدقيقة 48 عبر زياد الصحفي، قبل أن يسجل عبد الرحمن الغامدي الهدف الرابع عند الدقيقة 70، ويختتم المولد أهداف الاتحاد بالهدف الخامس عند الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بخماسية مقابل هدف.

وبهذا الفوز تصدر "الإتي" فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، والذي فاز بدوره على الوحدة الإماراتي بهدفين نظيفين.