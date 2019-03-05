محمد الشلهوب يحتفل على طريقة "بيبيتو".. ومغردون هلاليون يتفاعلون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الهلال السعودي فوزا ثمينا في مستهل مشواره بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، على العين الإماراتي، بهدف نظيف سجله النجم المخضرم محمد الشلهوب، لتحتفي جماهير "زعيم السعودية" بنجمها على تويتر، الذي احتفل على طريقة "بيبيتو" بعد أن رُزق بمولود مؤخرا.

فعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، سجل الشلهوب هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 65، بلمسة فنية، نالت إعجاب جماهير الزعيم.

احتفل النجم السعودي المخضرم بالهدف على طريقة اللاعب البرازيلي بيبيتو في كأس العالم 1994 بأمريكا، وهي الاحتفالية التي يمد فيها اللاعب يديه وكأنه يحمل طفلا رضيعا.

أثارت احتفالية الشلهوب ردود فعل واسعة على موقع تويتر، وكشف نادي الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، سبب احتفال نجمه بهذه الطريقة، وذلك لأنه رزق بمولود جديد أسماه "بندر" على اسم والده، وهذه بعض التغريدات عن "أبو بندر".