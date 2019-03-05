دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "كرة" من الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، بمناسبة استضافة قطر لكأس العالم 2022، وفقا لمقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وانتشر فيديو عبر موقع تويتر للرئيس النمساوي وهو يهدي "كرة" لأمير قطر بمناسبة تنظيم الدوحة لمونديال 2022.

وسيكون كأس العالم المقبل، الأول في الشرق الأوسط، كما أنه سيقام للمرة الأولى في منطقة الخليج، وذلك بعد أن وقع الاختيار على قطر عام 2010 لاستضافته.

وبالرغم من الانتقادات الكبيرة التي طالت الدوحة بسبب سوء معاملة العمالة الوافدة التي تعمل في المرافق الخاصة بالمونديال، والاتهامات للحكومة القطرية بدفع رشاوي من أجل الفوز بحق استضافة المونديال، من المقرر أن تستضيف قطر النسخة القادمة من البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.