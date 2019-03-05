مدرب ألمانيا يستغني عن 3 من أبرز نجوم "المانشافت" نهائيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف، الاستغناء "نهائيا" عن خدمات 3 من أفضل نجوم ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بصفحته العربية على موقع تويتر أن لوف وجه شكره لكل من توماس مولر وماتس هوملز وجيروم بواتينغ، على المجهودات "الاستثنائية" التي قدموها مع المنتخب خلال السنوات الماضية.

وجاء شكر لوف لهؤلاء النجوم بعد أن قرر عدم استدعاءهم للمنتخب الألماني بشكل نهائي، وذلك من أجل إفساح المجال أمام جيل جديد ليأخذ فرصته مع "المانشافت".

وحقق هذا الثلاثي لقب كأس العلام عام 2014 مع منتخب بلادهم للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب الألماني، وذلك في مونديال البرازيل.