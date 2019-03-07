(CNN)-- وفقاً للتقارير، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس اقتراحاً بتوسيع بطولة كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32، مع احتمال لعب بعض المباريات في الكويت وعمان.

تأتي هذه الأنباء مع استمرار العد التنازلي لكأس العالم القادم للرجال الذي سيحدث في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول لعام 2022. قبل 8 سنوات أعلنت الفيفا، وهي هيئة إدارة رياضة كرة القدم، استضافة دولة قطر للحدث. من العادل القول بأن الدولة وتبعات الأمور وضعت تحت الأضواء، بما في ذلك عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة.

ومع عدم رضاه بالشكل الحالي لتنافس 32 فريقاً، يرغب رئيس الفيفا جياني انفانتينو برفع عدد المنتخبات المتنافسة إلى 48 منتخباً في عام 2022، مع جعل قطر مع مستضيفة مشاركة مع عمان والكويت. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في يونيو القادم.