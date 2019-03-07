مانشستر يونايتد يفجر المفاجأة ويقصي باريس سان جيرمان من الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل ووصل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فعلى أرضية ملعب حديقة الأمراء، تقدم اليونايتد عند الدقيقة الثالثة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يتعادل سان جيرمان عبر الإسباني خوان بيرنات، لكن لوكاكو عاد وسجل هدف التقدم لمانشستر عند الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها، وبقي باريس سان جيرمان متأهلا حتى الدقيقة 89، حين احتسب الحكم ركلة جزاء مستعينا بتقنية الفيديو، ليترجمها الإنجليزي ماركوس راشفورد لهدف التأهل التاريخي للشياطين الحمر.

وبهذا الفوز وصل اليونايتد إلى ربع النهائي بعد ان تفوق بفارق الهدف خارج الأرض، إذ خسر بهدفين نظيفين على أرضه، قبل أن يفوز 3-1 على أرض خصمه.