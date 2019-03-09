لقطة نادرة.. اشتباك بين لاعب ومشجع على أرضية الملعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون عبر موقع تويتر مقطع فيديو، لاشتباك بين قائد نادي غلاسكو رنجرز الإسكتلندي، جيمس تافيرنيير، وأحد المشجعين على أرضية الملعب.

فبينما كان يبحث تافيرنيير عن الكرة من أجل تنفيذ رمية تماس، اجتاز أحد المشجعين رجال الأمن ووصل إلى أرضية الملعب محاولا ركل الكرة قبل أن يشتبك مع قائد رنجرز، خلال مباراة الفريق مع هيبرنيان.

وحاول قائد النادي الإسكتلندي الدفاع عن نفسه وحدث اشتباك "خفيف" بالأيدي بين الرجلين قبل أن يتدخل رجال الأمن لإنقاذ الموقف.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن رجال الشرطة قاموا بإخراج المشجع من أرضية الملعب وتوقيفه من أجل التحقيق معه.

ويعاني الفريق الأزرق، والذي يدربه نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، في الدوري الإسكتلندي الممتاز خلال الموسم الحالي، إذ يصل الفارق بينه وبين غريمه، سيلتيك، المتصدر، إلى 7 نقاط.