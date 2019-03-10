أرسنال يُنهي سلسلة 12 مباراة "بلا هزيمة" لمانشستر يونايتد في الدوري

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نشر الأحد ، 10 مارس / آذار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد 12 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلقى مانشستر يونايتد هزيمة بهدفين نظيفين أمام أرسنال، ليخسر المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة، لندن، تقدم أرسنال، عند الدقيقة 12 عبر السويسري، غرانيت تشاكا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز "الغانرز" تقدمهم بالهدف الثاني الذي سجله الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، عند الدقيقة 69، من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز، وصل أرسنال إلى النقطة رقم 61 محتلا المركز الرابع، في حين تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 58 في المركز الخامس.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد، أولي غونار سولشاير.