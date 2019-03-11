حريق في أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشب حريق في أحد الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وفقا لما ذكرته وارة الداخلية القطرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الدفاع المدني يحاصر حريقا نشب في محيط استاد الثمامة بدون مصابين".

ومن المقرر أن يستضيف استاد الثمامة مباريات كأس العالم 2022، من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي، وتبلغ سعته 40 لف مشجع.

وتستعد قطر لاستضافة مونديال 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تشاركها عُمان والكويت في حال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48.