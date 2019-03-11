راموس "يواجه" المشاكل.. ويتحدث عن خلافه مع بيريز ومارسيلو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجاب قائد ريال مدريد عن جميع الأخبار التي يتم تداولها عما يجري في كواليس الفريق الملكي، ومنها خلافه مع الرئيس، فلرونتينو بيريز، وزميله البرازيلي في الفريق، مارسيلو.

وقال راموس في "حديث صريح" عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الإثنين، إن الأمور لا تسير على ما يرام في الريال، وأشار إلى أن اللاعبين لا يختبئون مما يحدث، بل يتحملون المسؤولية، وهو على رأسهم بصفته قائدا للمجموعة.

وعلق قائد الريال على ما حدث بينه وبين بيريز داخل غرف تبديل الملابس بعد الخروج الموجع أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا قائلا: "ما يحدث في غرف تبديل الملابس يبقى داخلها، لا يوجد مشاكل أبدا والجميع يتشارك المصلحة نفسها، ريال مدريد".

وعن خلافه مع مارسيلو في التدريبات، قال راموس: "تحدث مشاحنات بيننا في كل حصة تدريبية، هذا جزء من العمل تحت الضغط، لكن هذه حادثة بسيطة نادرة تحدث بين الحين والآخر، مارسيلو بمثابة أخ لي".

وبشأن المدرب سانتياغو سولاري، قال قائد الريال: "هذا القرار ليس لنا ولا نتدخل فيه، نملك احتراما كبير للمنصب، وندعم مدرب ريال مدريد".

أما بشأن تصوير أجزاء من الفيلم الوثائقي الذي يتمحور حوله، أكد قائد الريال أن لديه التزامات معينة، كما أنه لم يتوقع أن تكون الأمور بهذا السوء على أرضية الملعب، وأشار إلى أنه قلص وقت التصوير مع مرور الدقائق.

وبشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عن قصد وحرمته من المشاركة في مباراة الإياب، اعترف راموس أن ما فعله كان خطأ وأضاف قائلا: "أتحمل المسؤولية 200%".

يذكر أن الريال يمر بمرحلة شك بعد أن مر بأحد أسوأ الأسابيع في تاريخه، وتلقى فيه 3 هزائم، 2 منها أمام برشلونة، وواحدة أمام أياكس، ليجد نفسه خارج المنافسة على كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتتضاءل حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني.