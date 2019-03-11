دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستئناف ضد قرار الاتحاد الآسيوي بفرض غرامة عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة قطر والإمارات في نصف نهائي كأس آسيا 2019.

ونشر الاتحاد الإماراتي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها إنه تقدم باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي.

وكان الاتحاد القاري قد قرر فرض غرامة قدرها 150 ألف دولار على الاتحاد الإماراتي بالإضافة إلى حرمان "الأبيض" من جمهوره في أولى مبارياته بتصفيات كأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد الآسيوي إن قراره جاء بناء على عدة مخالفات من ضمنها "سلوك الجمهور" و"تنظيم المباريات".