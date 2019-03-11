ريال مدريد يقيل سولاري ويعين زيدان مدربا للفريق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ريال مدريد إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الأول.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ريال مدريد إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الأول.
تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستئناف ضد قرار الاتحاد الآسيوي بفرض غرامة عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة قطر والإمارات في نصف نهائي كأس آسيا 2019.
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، تغريم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمبلغ 150 ألف دولار بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019
نشب حريق في أحد الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وفقا لما ذكرته وارة الداخلية القطرية
أجاب قائد ريال مدريد عن جميع الأخبار التي يتم تداولها عما يجري في كواليس الفريق الملكي، ومنها خلافه مع الرئيس، فلرونتينو بيريز، وزميله البرازيلي في الفريق، مارسيلو
مثل مشجع نادي برمنغهام سيتي، الذي اقتحم الملعب واعتدى على قائد أستون فيلا، الأحد، في ديربي برمنغهام، أمام القضاء ووجهت له تهمتي "التهجم العلني" و"اجتياح الملعب" من قبل محكمة "برمنغهام ماغستريتس"، على أن يتم الحكم عليه في وقت لاحق الإثنين