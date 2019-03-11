ريال مدريد يقيل سولاري ويعين زيدان مدربا للفريق

رياضة
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ريال مدريد يقيل سولاري ويعين زيدان مدربا للفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ريال مدريد إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الأول.

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