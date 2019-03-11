ريال مدريد يقيل سولاري ويعين زيدان مدربا للفريق

مثل مشجع نادي برمنغهام سيتي، الذي اقتحم الملعب واعتدى على قائد أستون فيلا، الأحد، في ديربي برمنغهام، أمام القضاء ووجهت له تهمتي "التهجم العلني" و"اجتياح الملعب" من قبل محكمة "برمنغهام ماغستريتس"، على أن يتم الحكم عليه في وقت لاحق الإثنين