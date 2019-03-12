ظهور الهلال في الرياض.. "الزعيم" يقسو على الدحيل القطري ويتصدر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هزم الهلال السعودي نظيره الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب "جامعة الملك سعود" في المملكة، تقدم الهلال عند الدقيقة 25 عبر البرازيلي كارلوس إدواردو، لينتهي الشوط الأول بهدف هلالي نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق القطري بتسجيل هدف التعادل عبر الياباني شويا ناكاجيما، عند الدقيقة 75، لكن "الزعيم" السعودي خطف الهدف الثاني عبر علي البليهي عند الدقيقة 77.

وبعد هدف البليهي بدقيقة واحدة، سجل الفرنسي بافاتيمبي غوميز، الهدف الثالث، ليطلق رصاصة الرحمة على الفريق القطري، وتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد، لصالح الهلال.

من جانبه، انتزع العين الإماراتي نقطة ثمينة من ملعب أزادي في إيران، بعد أن تعادل مع استقلال طهران بهدف لمثله، وتقدم الفريق الإيراني عند الدقيقة 53 عبر فرشيد باقري، لكن الياباني تسوكاسا شيوتاني، سجل هدف التعادل عند الدقيقة 85.

وبهاتين النتيجتين، تصدر الهلال فرق المجموعة برصيد 6 نقاط واحتل الدحيل المركز الثاني بـ3 نقاط، وجاء العين ثالثا بنقطة وحيدة والاستقلال أخيرا بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف.