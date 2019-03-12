بعد اتهام محمد صلاح بـ"الغرور".. ميدو: لا تتصيدوا أخطاءه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب اللاعب المصري السابق ومدرب نادي الوحدة السعودي، أحمد حسام ميدو، الثلاثاء، الجماهير المصرية بعدم "اصطياد" أخطاء مواطنه محمد صلاح، بعد أن اتهم البعض الأخير بـ"الغرور" بسبب تصريحات أدلى بها الإثنين.

فبعد أن قال صلاح خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين بمناسبة توقيع عقد شراكة مع بنك مصري إنه وصل لمكانة لم يصلها أي لاعب عربي أفريقي من قبل، وجه بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسهم الانتقاد نحوه متهمين إياه بالغرور.

وتعليقا على ذلك، قال ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الثلاثاء: "ارجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا ان يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي على مر التاريخ بل ربما تكون هذه النقطة هي مصدر قوته".

تابع اللاعب المصري السابق الذي احترف في كبار الأندية الأوروبية، بنفس التغريدة قائلا: "صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا انه مصري وحتى وان اخطاء من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد".

تفاعل بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة ميدو، معبرين عن دعمهم لصلاح ولكنهم نصحوه بالابتعاد عن "الغرور" للحفاظ على تألقه.

وقال لاعب ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي أيضا إنه لا يتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي، ورأى أن ذلك يميزه عن غيره، مشيرا إلى أن المصريين لم يتعلموا طرق الحفاظ على قوتهم الذهنية في المدارس.