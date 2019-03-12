رد غاضب من محمد صلاح على من اتهمه بـ"الغرور".. فماذا قال؟

الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد النجم المصري، محمد صلاح، على اتهامه بـ"الغرور" من قبل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات أدلى بها الإثنين.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

وكان قد تعرض النجم المصري لانتقادات لاذعة من قبل بعض المغردين على موقع تويتر بسبب قوله خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن شراكة بينه وبين بنك مصري، إنه وصل لمكانة لم يصلها أي لاعب عربي أفريقي.

وكان قد قال صلاح خلال نفس المؤتمر إن بعض المصريين لا يتعلمون طريقة الحفاظ على قوتهم الذهنية في مصر، كما أنهم لا يرغبون بتعلم ما هو جديد، ونوه إلى أنه لا يتأثر بما يُقال عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.