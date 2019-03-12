دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه تلقى خطابا من نظيره الآسيوي، أعلن فيه الأخير إلغاء احتكار قنوات Bein Sports القطرية لحقوق نقل مباريات بطولات القارة الآسيوية في السعودية.

وقال الاتحاد السعودي في بيان له، إن نظيره الآسيوي اتخذ هذا القرار "بناء على ما أطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث Bein Sports في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة".

وقال الاتحاد السعودي في بيانه إن نظيره الآسيوي أبلغه أن نقل المباريات التي ستلعب في المملكة سيتحول إلى منصات الاتحاد الآسيوي ابتداء من مباراة الهلال والدحيل، الثلاثاء، على أن تلتزم السعودية بتوفير طاقم النقل المصاحب.

ورحب الاتحاد السعودي بالقرار، معتبرا أنه يأتي في مصلحة المشاهد، ومتهما القناة القطرية بإدخال السياسة بعملية نقل المباريات.