رونالدو يقود يوفنتوس لـ"ريمونتادا" تاريخية أمام أتلتيكو مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي لـ"ريمونتادا" تاريخية، وقاده لفوز بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

تقدم اليوفي مبكرا عند الدقيقة 27 عبر رونالدو قبل أن يسجل النجم البرتغالي نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 48، ويسجل الثالث من علامة الجزاء عند الدقيقة 86.

وكان أتلتيكو قد فاز بهدفين نظيفين في الذهاب، لتصبح النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب 3-2 لصالح يوفنتوس، ويعبر الفريق الإيطالي إلى الدور ربع النهائي.

بدوره اكتسح مانشستر سيتي ضيفه شالكة الألماني بسباعية نظيفة، بعد أن فاز عليه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصل السيتي إلى ربع النهائي.