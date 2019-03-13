الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن تصريحات نيمار بعد مباراة اليونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيقا بشأن ما كتبه مهاجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد ووداعه دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أنه فتح تحقيقا بتصريحات نيمار، على خلفية مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بناء على المادة 31 من لائحة الانضباط في الاتحاد.

وكان اللاعب البرازيلي قد نشر عبارات مسيئة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام قال فيها إن من يجلسون في غرفة الـ"VAR" لا يفهمون بكرة القدم.

وتساءل اللاعب البرازيلي، عما إذا كان اللاعب يستطيع القفز ويديه خلف ظهره، في إشارة إلى ركلة الجزاء المحتسبة في آخر الدقائق، والتي أهلت اليونايتد إلى الدور ربع النهائي، كما أنه وجه عبارات "خارجة".

وكان باريس سان جيرمان قد ودع دور الـ16 للبطولة الأوروبية بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام اليونايتد، ليخرج بفارق الأهداف خارج الأرض، فقد حقق سان جيرمان فوزا بثنائية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد"، في المباراة التي غاب عنها نيمار بداعي الإصابة.