ليفربول وبرشلونة يكملان عقد المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ ليفربول الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوزه على بايرن ميونخ 3-1، ولحق به برشلونة بعد أن اكتسح ليون الفرنسي بخماسية مقابل هدف وحيد، في آخر مباريات دور الـ16 للبطولة.

فعلى أرضية ملعب "أليانز أرينا" تقدم ليفربول عند الدقيقة 26 عبر السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتعادل البايرن عبر الكاميروني جويل ماتيب بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، تقدم ليفربول مجددا بهدف للهولندي فيرجيل فان دايك، عند الدقيقة 68، قبل أن يطلق ماني رصاصة الرحمة على الفريق البافاري بهدف صنعه المصري محمد صلاح عند الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة، بلغ "الريدز" ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كانوا قد تعادلوا ذهابا سلبيا، ليكملوا عقد الفرق الإنجليزية المتأهلة إلى هذا الدور، وعددها 4.

بدوره، كان برشلونة آخر المتأهلين لربع النهائي، بعد أن اكتسح ضيفه ليون بخماسية افتتحها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند الدقيقة 16 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثاني عند الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أحيا ليون المباراة بهدف سجله لوكاس توزارت، عند الدقيقة 56، لكن برشلونة عاد وسجل 3 أهداف، عبر ميسي عند الدقيقة 78، وجيرارد بيكيه عند الدقيقة 81 والفرنسي عثمان ديمبيلي بعد ذلك بـ5 دقائق.

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، إذ وصل كل من ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وبرشلونة ويوفنتوس وأياكس وبورتو.