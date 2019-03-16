حارس منتخب نيوزيلندا عطا عليان ضمن ضحايا "مجزرة المسجدين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قضى حارس المنتخب النيوزلندي لكرة الصالات، عطا عليان، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، وفقا لما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال فيفا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ببالغ الأسى علمنا اليوم أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كريستشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات".

وقالت عدة وسائل أردنية إن عليان أردني الأصل، وقد أصبح أبا مؤخرا، وأشارت إلى أنه توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها جراء الهجوم.

يذكر أن حصيلة الأردنيين الذين راحوا ضحية هذه المجزرة وصل إلى 4 في آخر رقم نشرته جهات رسمية أردنية.