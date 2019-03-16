في مباراة "عودة زيدان".. ريال مدريد يحقق فوزا مقنعا على سلتا فيغو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول مباراة بعد عودة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على سلتا فيغو بثنائية نظيفة، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، سجل الريال الهدف الأول عبر العائد للتشكيلة الأساسية، إيسكو ألاركون، عند الدقيقة 62.

واستمرت سيطرة الفريق الملكي على مجريات اللعب، واستعاد شيئا من بريقه، فسجل الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني، عند الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بثنائية.

وبهذا الفوز وصل الريال إلى نقطته رقم 54، في المركز الثالث، ليقلص الفارق مع المتصدر، برشلونة إلى 9 نقاط، قبل أن يلعب الأخير، الأحد، أمام ريال بيتيس.

يذكر أن زيزو أجرى عدة تغييرات على التشكيلة التي كان يلعب بها سلفه، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وذلك عبر إقحام إيسكو ونافاس ومارسيلو، في التشكيلة الأساسية.