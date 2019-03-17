الهلال يحقق فوزا ثمينا على الأهلي في نصف نهائي كأس زايد

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نشر الأحد ، 17 مارس / آذار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الهلال فوزا ثمينا على نظيره الأهلي في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، الأحد، بهدف نظيف، ليتأجل الحسم لمباراة الإياب.

فعلى أرضية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، سجل الهلال هدف المباراة الوحيد عبر الإسباني جوناثان سوريانو، عند الدقيقة 49، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة، بإصابة نجمه وهدافه السوري عمر السومة، وعدم إكماله المباراة وخروجه متأثرا بإصابته.

ورغم الفوز الهام الذي حققه الهلال، يبقى الحسم مؤجلا حتى مباراة الإياب التي ستلعب في "الجوهرة المشعة" في 15 نيسان/أبريل المقبل.