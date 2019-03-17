خطأ مدافع ليفربول يثير السخرية عبر تويتر.. فماذا قال اللاعب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الخطأ الذي ارتكبه مدافع نادي ليفربول، الهولندي فيرجل فان دايك، سخرية واسعة عبر موقع تويتر، في الوقت الذي قال فيه اللاعب إن الأخطاء تبقى واردة في كرة القدم.

ففي المباراة التي خطف فيها ليفربول فوزا ثمينا على فولهام، أعاده إلى صدارة الدوري الإنجليزي، ارتكب المدافع الهولندي خطأ فادحا كلف فريقه هدفا في مرماه.

ولأنه يُعتبر أحد أفضل المدافعين في العالم خلال الفترة الماضية، أثار هذا خطأ فان دايك سخرية واسعة من منافسي ليفربول في الدوري.

إذ قال أحد المغردين ساخرا: "من الواضح أن فان دايك أفضل قلب دفاع في العالم" وقال آخر: "فان دايك لاعب العام لديكم، هل حدث ذلك مجددا؟".

بدوره قال المدافع الهولندي تعقيبا على الخطأ في حوار بعد المباراة إن الأخطاء تبقى واردة في كرة القدم، ولفت إلى أن الأهم هو تحقيق الفوز، واعتلاء صدارة "البرميرليغ".

وكان قد تغلب ليفربول على فولهام بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ سجل هدفي "الريدز" كل من السنغالي ساديو ماني والإنجليزي جيمس ميلنر، في حين سجل اللاعب السابق لليفربول، الهولندي رايان بابل، هدف فولهام الوحيد.