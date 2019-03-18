قميص المنتخب المصري الجديد يثير ردود فعل "ساخرة" على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الإعلان عن القميص الجديد للمنتخب المصري والذي سيرتديه حتى نهاية عام 2022، "تهكما" من قبل عدد من المغردين على موقع تويتر.

وأعلن الاتحاد المصري عن القميص الجديد للمنتخب المصري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الإثنين، بلونيه الأحمر والأبيض، وقال إن "الفراعنة" سيرتدون هذه القمصان حتى نهاية عام 2022.

وتعليقا على إعلان الاتحاد، تهكم عدد من المغردين على الزي الجديد لمنتخب مصر، إذ قال أحد المغردين: " مين صاحب الزوق الرفيع ده ان شاء الله دا لازم يتحاكم على الاختيار ده".

وقال مغرد آخر: " هى البيجامه ديه مش ليها بنطلون"، وعبر آخر عن سخريته قائلا: " بسم الله ماشاء الله زى الزفت"، وفيما يلي بعض التغريدات الطريفة من قبل الجماهير المصرية: