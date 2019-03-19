أهلي جدة يحدد إصابة عمر السومة ويكشف عن موعد عودته للملاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأهلي السعودي نوع الإصابة التي تعرض لها نجمه السوري عمر السومة، في مباراة الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وحدد فترة غيابه عن الملاعب.

وقال الأهلي في بيان نشره الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن الفحوصات الطبية التي أجراها السومة كشفت عن إصابته بالتواء في الكاحل.

وأكد "الراقي" في بيانه أن "العكيد" كما يحلو لجماهير الأهلي تسميته، سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، حسب البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي للفريق.

وكان قد تعرض السومة لهذه الإصابة في مباراة فريقه أمام الهلال ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والتي انتهت بهدف نظيف للهلال.