دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، الثلاثاء، إقالة المدرب المصري أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، من منصبه، موجها الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك بعد جدل تغريدة مسيئة لأحد مشجعي الفريق على تويتر.

من جانبه، وجه ميدو الشكر إلى إدارة الوحدة وجمهور الفريق. وقال ميدو إنه تحمل المسؤولية في ظروف صعبة واستطاع تحقيق نتائج وأداء متميز.

وعن جدل التغريدة المسيئة، قال ميدو: "أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

وكان ميدو أعلن أن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة وأنه استطاع استرداده، وذلك بعد نشر تغريدة من الحساب تحمل سبا لأحد مشجعي الوحدة بعد مطالبته برحيل ميدو عن الفريق بعد الخسارة أمام فريق النصر بأربعة أهداف.