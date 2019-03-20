دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، عن مواجهات نارية، إحداها عربية خالصة، في حين سيكون الأهلي أمام مهمة صعبة.

وأوقعت القرعة الترجي الرياضي التونسي في مواجهة شباب قسنطينة الجزائري وجاء الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

بدوره، سيلعب الوداد البيضاوي المغربي أمام فريق هورويا الغيني، وسيلعب نادي سيمبا التنزاني أمام الفريق الكونغولي العريق مازيمبي.

أما قرعة كأس الكونفدرالية فأسفرت عن مواجهة قوية بين الزمالك المصري وحسنية أغادير، في حين سيلاقي النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال السوداني.

وسيلعب الصفاقسي التونسي أمام نكانا الزامبي، في حين سيلتقي فريق نهضة بركان المغربي نظيره غور ماهيا الكيني.