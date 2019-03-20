دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعاد رئيس ليبيريا واللاعب السابق في نادي الجزيرة الإماراتي، جورج ويا، ذكرياته، بحضور حصة تدريبية للفريق الأول لـ"فخر أبوظبي"، الأربعاء.

ونشر نادي الجزيرة مقطع فيديو، يُظهر ويا وهو يلعب رفقة بقية لاعبي الفريق، وبدا أنه لم يفقد الكثير من مهاراته إذ نجح في تسجيل هدف واستعرض مهاراته خلال التدريبات.

ويزور رئيس ليبيريا الإمارات للمرة الأولى منذ فوزه بالانتخابات وتنصيبه رئيسا لبلاده، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه في عالم السياسة بعد أن دخله في الرياضة.

وكان ويا لاعبا في الجزيرة بين عامي 2001 و2003، وأنهى مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات في صفوف "فخر أبوظبي"، ليتجه نحو السياسة، بعد أن كان أول لاعب أفريقي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.