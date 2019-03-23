محمد صلاح يكتب جملة على الرمال.. وجماهير ليفربول تتفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار النجم المصري محمد صلاح، إعجاب جماهير ليفربول ومحبيه المصريين، بعد أن نشر صورة تظهر جملة "لن تسير وحدك أبدا"، السبت.

وتضمنت الصورة التي نشرها صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عبارة "لن تسير وحدك أبدا"، والتي كتبها على الرمال في أحد الشواطئ.

أثارت الصورة إعجاب جماهير ليفربول التي بادلته الحب، وعبرت عن دعمها له بنفس العبارة التي تمثل شعار "الريدز" منذ وقت طويل، في حين جددت الجماهير المصرية مساندتها له رغم الانتقادات التي طالته مؤخرا.

ويقضي النجم المصري إجازة قصيرة مستغلا فترة التوقف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب المباريات الدولية.