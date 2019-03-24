محمد بن راشد يزور لاعبا تعرض لإصابة خطرة بعد اصطدامه بـ"عمود الإنارة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاعب نادي الجزيرة، أحمد ربيع، والذي يرقد في المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطرة في مباراة ودية سببت له نزيفا في المخ.

ونشر نادي الجزيرة صورا لزيارة الشيخ محمد بن راشد للاعب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "تتقدم شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على زيارته الكريمة للاعب الفريق الاول احمد ربيع الذي يتعافى حاليا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة ودية الخميس الماضي".

وكان ربيع قد تعرض لإصابة خطرة بعد أن اصطدم بأحد أعمدة الإنارة إثر التحام مع لاعب نادي الإمارات خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين مؤخرا.

وبعد التعرض للإصابة تم نقل ربيع على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات دبي، حيث يتلقى العلاج، وحالته في تحسن مستمر وفقا لما قاله المشرف العام لنادي الجزيرة، الجمعة.