محمد صلاح ينشر محادثة مع والدته حول صورة "عناق" معجبة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم المصري محمد صلاح، محادثة عبر تطبيق "وتساب" بينه وبين والدته، حول الصورة التي التقطت له في دبي بينما كانت تقوم إحدى المعجبات بمعانقته.

وشارك صلاح متابعيه عبر الـ"Story" الخاصة بصفحته الرسمية على موقع إنستغرام، المحادثة التي دارت بينه وبين والدته.

وأرسلت والدة صلاح الصورة له وعلقت عليها قائلة: "إيه دا ينهار أبيض"، وأضافت قائلة: "لو أنا شوفت أبوك بيعمل كده هعمله خلع".

وتعرض النجم المصري لهذا الموقف الذي وصفه البعض بـ"المحرج" بينما كان يشارك بإعلان لشركة أديداس في دبي، إذ اجتمع حوله عدد من المعجبين والمعجبات، وقامت هذه المعجبة بعناقه.