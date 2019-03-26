بعد أن أطلق جمهورها "أصوات قرود" أمام إنجلترا.. يويفا يعاقب مونتينيغرو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 5 تهم لمونتينيغرو، الثلاثاء، إحداها تتعلق بالعنصرية، بعد أصوات "القرود" التي أطلقها جمهورها خلال مباراة إنجلترا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

واشتكى عدد من لاعبي منتخب "الأسود الثلاثة" من الهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير مونتينيغرو خلال المباراة، وقد قال لاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي: "إنه لتصرف خاطئ أن نسمع أنا وداني روز أصوات قرود من الجماهير".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما: "هذا أمر غير مقبول وأتمنى أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الأمر بالطريقة المثلى"، على حد تعبيره.

وبناء على ما حدث في مباراة الإثنين، قرر "يويفا" توجيه تهم من ضمنها السلوك العنصري وإزعاجات الجماهير وإشعال الشماريخ ورمي مقذوفات على أرضية الملعب، لمنتخب مونتينيغرو.

وكرد فعل على ما كان يحدث في اللقاء، احتفل لاعب نادي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ، بطريقة تعبر عن رفضه للهتافات العنصرية، ونشر الصورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلا: "الطريقة الأفضل لإسكات الكارهين (نعم أقصد العنصريين)"، على حد تعبيره.

وكانت قد انتهت مباراة المنتخبين بفوز إنجلترا بخماسية مقابل هدف وحيد، رغم تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 17 ماركو فيسوفيتش.

من جانبه، قال اتحاد مونتينيغرو في بيان له إنه لن يعلق على الإجراءات الانضباطية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحقه، وأشار إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق بشأن السلوك العنصري الذي صدر عن عدد من المشجعين في مباراة إنجلترا.