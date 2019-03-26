رئيس الزمالك: أحدهم أخبرني أن الأهلي جلب ساحرا سنغاليا قبل القمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إن أحد الأشخاص أبلغه بأن الأهلي جلب ساحرا سنغاليا ليساعده في مباراة القمة المرتقبة في 30 مارس/أذار الجاري.

وفي مقطع فيديو انتشر عبر موقع يوتيوب، قال منصور إن أحد الأشخاص أبلغه بأن الأهلي جلب ساحرا سنغاليا، ويوفر له النادي الأحمر الراحة والنوم كي يقوم بعمله مع الفريق، وفقا لمنصور.

وتابع رئيس الزمالك قائلا: "أنا قلتلو سؤال واضح، الساحر السنغالي دا أقوى من ربنا وإرادة ربنا، إرادة ربنا أقوى"، وأضاف موجها حديثه للاعبي الزمالك قائلا: "ستنتصرون إن شاء الله، وسنفرح بالدوري هنا إن شاء الله".

وتترقب الجماهير المصرية، القمة بين الأهلي والزمالك على أرضية ملعب برج العرب، السبت المقبل، في مباراة سيخطف الفائز فيها صدارة الدوري ويقترب من اللقب.