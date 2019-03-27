الاتحاد السعودي يرد على تصريحات رئيس النصر بشأن "إقالة" كلاتنبرغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تصريحات رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، بشأن إقالة رئيس لجنة الحكام السابق، الإنجليزي مارك كلاتنبرغ.

وقال الاتحاد السعودي في بيان أصدره الأربعاء إن ما قاله آل سويلم عن إقالة كلاتنبرغ "غير صحيح"، وأشار إلى أن عقد الحكم الإنجليزي السابق انتهى في فبراير/شباط الماضي، ولم تتم إقالته من قبل الاتحاد، بل انتهت العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وتابع الاتحاد في البند الثاني في بيانه قائلا إنه أبلغ كلاتنبرغ بإنهاء العلاقة معه في نفس الشهر الذي انتهى فيه عقده وقد أعلن الاتحاد ذلك في تاريخ 8 فبراير/شباط وتم تعيين خليل جلال خلفا له، ولفت إلى أن حديث رئيس النصر عن عمل الحكم الإنجليزي السابق لمدة 3 أشهر بعد نهاية عقده "عار عن الصحة".

وأكد الاتحاد السعودي في البند الثالث من بيانه أنه يتخذ قرارته وفقا للقوانين المرعية في المملكة، بما يتعلق منها بعقود العمل واللوائح الرياضية، وبما يراه مجلس إدارته محققا لمصلحة كرة القدم في السعودية.