دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقع الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة على نادي الزمالك بسبب "السباب الجماعي" للجماهير على الحكام ورمي الزجاجات عليهم خلال مباراة المقاولون العرب,

وفرض الاتحاد المصري غرامة على الزمالك قيمتها 40 ألف جنيه، لتكرار السباب الجماعي على الحكام ورمي القوارير الزجاجية عليهم في المباراة المذكورة، وفقا لبيان صدر عن الاتحاد، الأربعاء.

وأوقع الاتحاد المصري عقوبات أخرى على النادي الأبيض والأحمر، منها تغريم مديره الفني 15 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ذاتها.

وفرض اتحاد الكرة المصري غرامة قدرها 20 ألف جنيه على المدرب المساعد لنادي الزمالك واللاعب السابق في صفوف الفريق، أيمن عبد العزيز، لما بدر منه تجاه الحكم في نهاية المباراة.

وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي يستعد فيه أحد قطبي الكرة المصرية، لمواجهة غريمه التقليدي، الأهلي، السبت المقبل، في مباراة من المتوقع أن تلعب دورا كبيرا في تحديد وجهة لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي.