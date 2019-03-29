سعوديتان تحصدان 12 ميدالية بأول مشاركة نسائية سعودية في رفع الأثقال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول مشاركة للمرأة السعودية بمسابقات رياضة رفع الأثقال، نجحت سعوديتين في حصد إجمالي 12 ميدالية، بمسابقة تنافس فيها أكثر من مائة رباع ورباعة، يمثلون 12 دولة.

وبحسب موقع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نجحت العنود الخليفي في حصد 6 ميداليات ذهبية في بطولتي غرب آسيا وبطولة الخليج للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال، التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط. وبالنسبة إلى زميلتها أفنان صباغ، فانتزعت 6 ميداليات برونزية ببطولتي الخليج وغرب آسيا.

وأوضح الموقع أن السعوديتين قد خطفتا الأنظار بأداء فني عالي، وذلك بعد حصول الخليفي على المركز الأول في منافسات الكبار لوزن 64 كيلوغراماً في بطولة الخليج وفي بطولة غرب آسيا، فيما تمكنت صباغ من التتويج أيضاً بـ 6 ميداليات برونزية بالبطولتين بعد مشاركتها في منافسات الكبار لوزن 55 كيلوغراماً.