بعد مباراة الأهلي والزمالك.. مصريون يلجؤون للسخرية "السوداء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت مباراة الأهلي والزمالك سخرية، العديد من المغردين عبر موقع تويتر، وذلك بسبب سوء الأداء وتردي أرضية الملعب، وإقامة المباراة دون جماهير.

فبعد أن لعب "الديربي" في ظروف جوية صعبة وعلى أرضية ملعب الجيش في الإسكندرية، وانتهى سلبي النتيجة والأداء ثارت زوبعة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر المغردون عن سخطهم وغضبهم ومن الظروف التي شهدها اللقاء، ومن سوء أداء اللاعبين فوق أرضية الملعب، وخوض المباراة الأبرز في كرة القدم المصرية دون جماهير.

وذهب بعض المغردين إلى المقارنة بين مباراة الأهلي والزمالك والديربي الذي شهدته السعودية، الجمعة، بين الهلال والنصر، وفيما يلي بعض التغريدات الساخرة: