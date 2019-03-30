سطوع "الشمس" وهدف سالم الدوسري.. أبرز مشاهد قمة النصر والهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مباراة خطفت الأنظار وحبست الأنفاس بملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية، الرياض، نجح النصر في خطف فوز ثمين على غريمه الهلال بنتيجة 3-2، لينتزع منه صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهذه بعض القراءات في مباراة القمة.

الجماهير

كان جمهور "الشمس"، مشجعو النصر، وجماهير "الموج الأزرق"، عاشقو الهلال، الرقم الصعب في قمة الجمعة، إذ امتلأت معظم المقاعد في مدرجات الملعب الذي انقسم بين النصراويين والهلاليين.

تنافس الجمهوران بما يعرف بـ"التيفو" الخاص بكل فريق، فظهرت أجمل اللوحات بالمدرجات، في مشهد خطف الأنظار وأعاد الكثير من بريق جماهيرية الكرة السعودية.

روح الانتصار

شهدت المباراة الكثير من الخشونة في شوطيها، وذلك بسبب رغبة كل طرف بتحقيق الفوز، بالإضافة إلى الشحن الجماهيري من المدرجات خلال المباراة، ومن مواقع التواصل الاجتماعي قبلها.

أظهر الفريقان روحا انتصارية قل نظيرها، وقد تفوق النصر في هذا الجانب بنهاية المباراة، وخطف هدف الفوز عبر البرازيلي برونو أوفيني.

هدف الدوسري

ورغم الفوز الذي أسعد جماهير "العالمي"، كان العزاء الوحيد لجمهور الهلال، في المباراة، هو هدف سالم الدوسري الذي احتار المتابعون بوصفه، فقد رآه البعض الأجمل في الدوري السعودي، ووصفه آخرون بأنه خارج حدود المعقول.

الدوسري تلاعب بمدافع النصر، ونجح بمراوغة الحارس من زاوية ضيقة جدا قبل أن يضع الكرة بالشباك، في هدف كان ثمرة مجهود فردي قل ما تشاهده الجماهير في عالم كرة القدم.

محترفو الهلال

خذل محترفو الهلال فريقهم في هذا اللقاء، إذ لم يظهر الفرنسي بافاتيمبي غوميز، والبرازيلي كرلوس إدواردو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بمستواهم المعهود، وهو ما كلف "الزعيم" نقاط المباراة الأهم خلال الموسم الحالي.

مفاتيح النصر

أما محترفو النصر فقدموا مباراة جيدة، وكان على رأسهم أوفيني الذي سجل هدفين، كما قدم المغربي نور الدين مرابط مستوى مرضيا ولعب دورا تكيتيكا هاما وساهم بشكل كبير بفوز فريقه.

هل هي النهاية؟

هي ليست النهاية، فالنصر لم يتوج بعد بلقب الدوري والهلال لم يخسر جميع فرصه، ولو أن "العالمي" اقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق اللقب.

تبقى 5 جولات على نهاية الموسم الحالي للدوري، وسيلاقي الهلال كل من الحزم ثم المواجهة الأصعب أمام الأهلي فالتعاون ثم الاتفاق وسيختتم مبارياته بلقاء الشباب.

أما النصر، فسيلعب أمام الرائد والاتحاد والفتح والحزم، قبل أن يلتقي بالباطن في المباراة الأخيرة، ورغم أن موجهات النصر القادمة تبدو أسهل من الهلال إلا أن مصير اللقب يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات.