النصر يقتنص فوزا ثمينا من الهلال ويتصدر الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق نادي النصر فوزا على الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بـ3 أهداف مقابل هدفين، ليحتل النصر بذلك صدارة الدوري.

وسجل كل من عبدالرزاق الحمدلله، في الدقيقة 46، وأوفيني، في الدقيقتين 77 و97 أهداف النصر، فيما سجل كل من علي البليهي، في الدقيقة 53، وسالم الدوسري، في الدقيقة 79 أهداف الهلال.

وحصلت خلال المباراة حالة طرد واحدة للاعب الهلال محمد كانو في الدقيقة 67.

ويتصدر النصر المباراة برصيد 58 نقطة، يليه الهلال برصيد 57 نقطة.