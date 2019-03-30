القرني والكلباني يعلقان على مباراة النصر والهلال في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت مباراة ناديي الهلال والنصر وفوز الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بين عشاق كرة القدم السعودية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بشكل عام.

وفي الوقت الذي اكتفى فيه إمام الحرم السابق، عادل الكلباني بنشر تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "مبروك للعالمي"، استبق الداعية الإسلامي، عائض القرني المباراة بنشر مقطع فيديو على صفحته بتويتر محذرا من "الشتائم" بين جماهير الناديين.

وقال القرني في مقطع الفيديو: "أيها الرياضيون الشرفاء، نريد في الرياضة، الأخوة الإسلامية والروح الرياضية ما نريد تعصب رياضي، لأن في الأخير هي رسالة وهواية ولها هدف، ماذا تستفيد إذا سببت أو شتمت أو هجرت أو قاطعت، ترى لك أحباب في الفريق الآخر وأصحاب في النادي الثاني.."

وأضاف: "لنجعلها رسالة محبة ونجعلها نتيجة للتواصل ولا نتقاطع ولا نتساب ولا نتشاتم في الأخير نحن ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد ووطننا واحد.."

ويذكر أن أهداف النصر حققها عبدالرزاق الحمدلله، في الدقيقة 46، وأوفيني، في الدقيقتين 77 و97، فيما سجل كل من علي البليهي، في الدقيقة 53، وسالم الدوسري، في الدقيقة 79 أهداف الهلال، ليتصدر النصر بذلك ترتيب الدوري السعودي.