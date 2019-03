الجواد "ثندر سنو" يفوز مجددا بكأس دبي العالمي.. وهذه قيمة الجائزة

View this post on Instagram

كأس دبي العالمي طــابـتِ الـوَصـلُ فـالـمدىَ أفــراحُ وهَــفَـتْ صَــوْبَ أرضـهـا الأرواحُ وكـذا الـوصلُ كـانَ إسـماً قـديماً لـــدبــيٍّ فــيــه الــعُــلا والــفــلاحُ تجمعُ الناسَ تجمعُ الخيرَ تُعطي وإلـــيــهــا تــــوافَـــدَ الــسُّــيَّــاحُ مـنْ جـميعِ الـبُلدانِ جـاءوا إلـيها ثُـمَّ هـاموا فـي حُـبِّها واستراحوا عــزَّتِ الـخـيلُ فـي ثـراها وفـازتْ وبـــهــا لــلـخـيـولِ عــــزٌّ مُــبــاحُ فـهـوَ عـيـدٌ يـعـودُ فــي كُــلِّ عـامٍ يـلـتقي فـيـهِ مــنَ إلـيها أشـاحوا كـاسُـهـا الـعـالـميُّ كـــأسٌ فـريـدٌ عــرفَـتـهُ الـدُّنـيـا وفــيـهِ الـنَّـجـاحُ غـيـرَ أنَّــا نـفـوزُ فــي كــلِّ عــامٍ فـاجـتـماعُ الــمُـلاَّكِ فـــوزٌ مــتـاحُ لا أرىَ الــفـوزَ أنْ نـفـوزَ بـكـأسٍ مــعَ أنِّــي خـيلي مـداها الـرِّياحُ فـحـضورُ الـضُّـيوفُ فــوزٌ كـبـيرٌ هُــــوَ فــــوزٌ قـلـبـي لـــهُ يــرتـاحُ وبِـــهِ كـــانَ لـــي ســرورٌ عـظـيمٌ وبِـــهِ مــلـؤُ صـــدريَ الإنــشـراحُ وغــرامـي بـالـخـيلِ حـــبًٌ قــديـمٌ فـهـيَ عـنـدي شــوقٌ ورَوْحٌ وراحً