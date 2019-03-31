الجواد "ثندر سنو" يفوز مجددا بكأس دبي العالمي.. وهذه قيمة الجائزة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز الجواد "ثندر سنو" الذي يعود لإسطبلات "غودولفين" التابعة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتية، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بسباق كأس دبي العالمي، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وانتزع ثندر سنو وراكبه المدافع عن اللقب، كريستوف سوميلون، المركز الأول وجائزة قيمتها 12 مليون دولار بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقتين و3 ثواني و87 جزءا من الثانية بفارق "أنف" فقط عن منافسه غرونوسكي الذي حل ثانيا.
ويذكر أن مجموع جوائز سباق دبي العالمي للخيول تبلغ 35 مليون دولار موزعة على 6 فئات بالمجموعة الأولى وثلاثة فئات بالمجموعة الثانية.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد كتب قصيدة عن السباق الذي تقيمه إمارته، كتب فيها ما يلي:
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كأس دبي العالمي طــابـتِ الـوَصـلُ فـالـمدىَ أفــراحُ وهَــفَـتْ صَــوْبَ أرضـهـا الأرواحُ وكـذا الـوصلُ كـانَ إسـماً قـديماً لـــدبــيٍّ فــيــه الــعُــلا والــفــلاحُ تجمعُ الناسَ تجمعُ الخيرَ تُعطي وإلـــيــهــا تــــوافَـــدَ الــسُّــيَّــاحُ مـنْ جـميعِ الـبُلدانِ جـاءوا إلـيها ثُـمَّ هـاموا فـي حُـبِّها واستراحوا عــزَّتِ الـخـيلُ فـي ثـراها وفـازتْ وبـــهــا لــلـخـيـولِ عــــزٌّ مُــبــاحُ فـهـوَ عـيـدٌ يـعـودُ فــي كُــلِّ عـامٍ يـلـتقي فـيـهِ مــنَ إلـيها أشـاحوا كـاسُـهـا الـعـالـميُّ كـــأسٌ فـريـدٌ عــرفَـتـهُ الـدُّنـيـا وفــيـهِ الـنَّـجـاحُ غـيـرَ أنَّــا نـفـوزُ فــي كــلِّ عــامٍ فـاجـتـماعُ الــمُـلاَّكِ فـــوزٌ مــتـاحُ لا أرىَ الــفـوزَ أنْ نـفـوزَ بـكـأسٍ مــعَ أنِّــي خـيلي مـداها الـرِّياحُ فـحـضورُ الـضُّـيوفُ فــوزٌ كـبـيرٌ هُــــوَ فــــوزٌ قـلـبـي لـــهُ يــرتـاحُ وبِـــهِ كـــانَ لـــي ســرورٌ عـظـيمٌ وبِـــهِ مــلـؤُ صـــدريَ الإنــشـراحُ وغــرامـي بـالـخـيلِ حـــبًٌ قــديـمٌ فـهـيَ عـنـدي شــوقٌ ورَوْحٌ وراحً