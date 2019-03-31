الجواد "ثندر سنو" يفوز مجددا بكأس دبي العالمي.. وهذه قيمة الجائزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز الجواد "ثندر سنو" الذي يعود لإسطبلات "غودولفين" التابعة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتية، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بسباق كأس دبي العالمي، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وانتزع ثندر سنو وراكبه المدافع عن اللقب، كريستوف سوميلون، المركز الأول وجائزة قيمتها 12 مليون دولار بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقتين و3 ثواني و87 جزءا من الثانية بفارق "أنف" فقط عن منافسه غرونوسكي الذي حل ثانيا.

ويذكر أن مجموع جوائز سباق دبي العالمي للخيول تبلغ 35 مليون دولار موزعة على 6 فئات بالمجموعة الأولى وثلاثة فئات بالمجموعة الثانية.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد كتب قصيدة عن السباق الذي تقيمه إمارته، كتب فيها ما يلي: