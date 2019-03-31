ليفربول يحقق فوزا "قاتلا" على توتنهام ويقدم هدية لمانشستر يونايتد

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نشر الأحد ، 31 مارس / آذار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم ليفربول هدية قيمة لمانشستر يونايتد بعد فوزه على ضيفه توتنهام هوتسبرز، الأحد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد" تقدم ليفربول عند الدقيقة 16 عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، قبل أن يتعادل "السبرز" عبر مواطنه لوكاس مورا عند الدقيقة 70.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني اقتنص ليفربول هدف الفوز الذي سجله المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد، بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذه النتيجة، وصل "الريدز" إلى النقطة رقم 79 ليستعيدوا صدارة الدوري متفوقين على مانشستر سيتي بنقطتين مع مباراة أقل للسيتي.

وقدم ليفربول هدية ثمينة لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، بعد أن تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 61 وهو نفس رصيد اليونايتد، ليبقى توتنهام متفوقا بفارق الأهداف على الشياطين الحمر في المركز الثالث.