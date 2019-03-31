محمد صلاح يرد على منتقديه: أنا الوحيد الذي يقدم موسما سيئا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال اللاعب المصري محمد صلاح إنه لا يهتم كثيرا بالأهداف وأشار إلى أن بعض الجماهير تعتبر موسمه سيئا بينما ترى أن لاعبين آخرين يقدمون موسما مميزا وهم يمتلكون نفس عدد أهدافه.

وقال صلاح في حوار مع لاعب ليفربول السابق، جيمي كاراغر، بعد مباراة توتنهام التي خطف بها فريقه فوزا ثمينا استعاد به الصدارة، إنه لا يهتم بالأهداف.

وأضاف اللاعب المصري قائلا إن البعض يتقصد انتقاده بشكل خاص، بينما لا يتطرق للاعبين آخرين، وتابع قائلا إنهم يعتبرون موسمه سيئا بينما يرون أن لاعبين آخرين يقدمون أداء جيدا وهم يمتلكون نفس عدد أهدافه، وأضاف: "أنا الوحيد الذي يقدم موسما سيئا".

وعبر صلاح عن رغبته بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه، وتحدث عن صعوبة المباراة القادمة لليفربول أمام ساوثهامبتون الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء.