دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذر نادي النجمة اللبناني عن الذهاب إلى الصفة الغربية لمواجهة هلال القدس الفلسطيني، في خطاب أرسله للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء في الخطاب أن الفريق اللبناني أبلغ الاتحاد الآسيوي بعدم قدرته على الذهاب إلى الضفة الغربية لمواجهة هلال القدس الفلسطيني.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه سيحول هذه القضية للجهات المختصة للنظر فيها والبحث عن حل لها.

وكانت قد تأجلت مباراة النجمة وهلال القدس ضمن المجموعة الأول لكأس الاتحاد الآسيوي بسبب إصرار الفريق الفلسطيني على خوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره.

واكن قد أعلن النجمة، الأحد، عن انسحابه من المباراة وأكد أنه راسل الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، وفقا لتصريحات نقلت عن رئيسه أسعد صقال، الذي قال عن فريقه كان يتمنى أن يقبل الفريق الفلسطيني بخوض المباراة على أرض محايدة.

يذكر أن الفريقين يلعبان في المجموعة التي تضم كل من الجيش السوري والوحدات الأردني، وسيواجه فريق الجيش نفس التحدي بحال إصرار هلال القدس على خوض المباراة على أرضه وبين جماهيره.