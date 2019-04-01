دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض البابا فرنسيس، وصف لاعب نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ"الإله" مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا للقدسية الإلهية، وذلك في حوار أجراه مع صحيفة La Sexta الإيطالية.

وعند سؤاله من قبل الصحفي جوردي إيفولي، عما إذا كان يمثل وصف ميسي بالإله انتهاكا للقدسية الإلهية، قال البابا: "نظريا، نعم، لا يمكن أن تقول ذلك، وأنا لا أصدقه، فهل تصدقه أنت؟".

وحين أجاب إيفولي بـ"نعم"، قال البابا ضاحكا: "أنا لا أصدق، يمكن للناس وصفه بالإله، كطريقة للتعبير عن عشقهم له، ولكن العبادة فقط تكون لله، هي مجرد عبارات يطلقها الناس، فقول إنه إله حين يمتلك الكرة فوق أرضية الملعب، تمثل طريقة ليعبر الشخص عن نفسه"، وتابع البابا قائلا: "هو جيد جدا بالطبع، لكنه ليس إلها".

وصنع ميسي المعجزات مع برشلونة خلال السنوات الماضية، وأثار الكثير من ردود الفعل الإيجابية بعد الهدفين اللذين سجلهما في مرمى الجار اللدود لفريقه، إسبانيول، السبت.

وحقق الجم الأرجنتيني رقما مميزا بعد هذين الهدفين، فقد وصل إلى هدفه رقم 40 للمومس العاشر على التوالي في الدوري الإسباني، كما أنه فاز بالمباراة رقم 334 في مسيرته.