دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع تبقي 6 جولات على خط النهاية، يحتدم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فكيف سيكون مشوار كل منهما خلال الجولات القادمة؟

ساوثهامبتون وكارديف سيتي

يخوض ليفربول مباراة سهلة نسبيا، لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر أمام ساوثهامبتون في الجولة الـ33، إذ سيلعب "الريدز" خارج أرضهم مع فريق عريق يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء، ويقبع في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة.

بالمقابل، سيواجه مانشستر سيتي نظيره كارديف سيتي على أرضية ملعب الاتحاد، وهي المباراة التي ترى جماهير السيتي أنها في المتناول، بسبب المستوى المتواضع نسبيا لكارديف خلال الموسم الحالي، لاحتلاله المركز 18 بـ28 نقطة.

تشيلسي وكريستال بالاس

يواجه ليفربول العقبة الصعبة الأخيرة له هذا الموسم، حين يلتقي بتشيلسي على أرضية ملعب "أنفيلد" في الجولة 34، وقد حرم "البلوز" ليفربول من التتويج بلقب الدوري عام 2014، حين فازوا عليه 2-1، ليذهب اللقب للسيتي حينها.

بدوره، يحل السيتي ضيفا على كريستال بالاس في نفس الجولة، خارج أرضه، وقد يواجه "المواطنون" مهمة صعبة أمام الفريق الذي يُعرف بتألقه على أرضية ميدانه.

كارديف وتوتنهام

في الجولة الـ35، يحل ليفربول ضيفا على كارديف في مهمة تبدو سهلة نسبيا، فلم ينجح الفريق الويلزي بتحقيق أي نقطة في جميع مبارياته السابقة مع "الريدز" في الدوري.

بالمقابل، سيكون السيتي أمام مهمة صعبة للغاية حين يواجه توتنهام على أرضية ملعب "الاتحاد" في مباراة قد تشكل نقطة تحول في سباق الصراع على اللقب وعلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

مباراة مؤجلة "معقدة"

يواجه السيتي غريمه التقليدي وجاره اللدود، مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من الجولة 31، إذ سيلتقي الفريقان على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، ويعول ليفربول على خصمه التاريخي لتعطيل مسيرة الفريق السماوي.

هادرسفيلد وبيرنلي

يحل ليفربول ضيفا على أول الهابطين خلال الموسم الحالي، هادرسفيلد تاون، في الجولة 36، وهي مباراة من غير المتوقع أن يواجه فيها "الريدز" مقاومة كبيرة من الفريق الذي قدم مستوى متواضعا جدا في الموسم الحالي، واحتل المركز الأخير في الدوري.

من جانبه، سيكون السيتي في مهمة صعبة، خارج أرضه، أمام بيرنلي "العنيد" على أرضه، والذي يصارع من أجل البقاء في "البريميرليغ"، ولكن من المتوقع أن يجتاز المواطنون هذه العقبة بسلام.

نيوكاسل وليستر

وفي الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري، يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الـ14 في الترتيب العام، بمباراة صعبة نسبيا، رغم أن نيوكاسل لم يحقق فوزا على "الريدز" منذ عام 2015.

بدوره يستضيف السيتي ليستر سيتي، في مواجهة "معقدة"، إذ يصارع ليستر من أجل مقعد في الدوري الأوروبي، كما أنه كان قد تغلب على الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب خلال الموسم الحالي.

وولفرهامبتون وبرايتون

وفي نهاية المشوار، يلتقي ليفربول بوولفرهامبتون على أرضية ملعب "أنفيلد" في مباراة قد تكون احتفالية بحال نجح "الريدز" بحسم اللقب قبلها، في حين أنه من المرجح أيضا أن تكون المباراة الأكثر تعقيدا بحالة عدم حسم اللقب، إذ سيكون ليفربول مطالبا بتحقيق الفوز فيها.

بالمقابل، يظهر السيتي للمرة الأخيرة خلال الموسم الحالي، حين يواجه برايتون، خارج ميدانه، في مباراة سهلة نسبيا لفريق مانشستر، وقد تكون احتفالية أيضا بحال حسم اللقب قبلها.