دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، في عدد الأهداف المسجلة على صعيد الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

ووصل ميسي لهدفه رقم 415 ليتفوق على رونالدو صاحب الـ414 هدفا، للمرة الأولى في التاريخ، في عدد الأهداف المسجلة بهذه الدوريات.

وسجل النجم الأرجنتين الهدف الثالث في مباراة فريقه أمام فياريال، الثلاثاء، والتي انتهت بـ4 أهداف لمثلهم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

من جانبه، كان آخر هدف يسجله رونالدو مع يوفنتوس في 15 فبراير/شباط الماضي أمام فيورنتينا، قبل أن يغيب عن التسجيل ويتعرض للإصابة ليغيب عن آخر مباريات الفريق.