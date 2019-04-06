بعد "العناق الطريف" بينهما.. محمد صلاح يمازح زميليه في ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مازح اللاعب المصري محمد صلاح، زميليه في ليفربول، بعد لقطة "العناق" الطريفة بينهما أثناء الاحتفال بهدف صلاح أمام ساوثهامبتون.

فبعد أن سجل اللاعب المصري الهدف الثاني لفريقه والذي فسح المجال أمام انتصار صعب على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، الجمعة، كان اللاعب الإسكتلندي أندي روبيرتسون يجري خلف صلاح لاحتضانه.

وبينما كان يقفز روبرتسون من خلف اللاعب المصري، خفض صلاح رأسه ليقوم روبرتسون تلقائيا باحتضان الإنجليزي جوردان هندرسون، بينما استمر صلاح باحتفاله.

ونشر النجم المصري صورة عبر الـ"STORY" الخاصة به عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، للعناق الطريف بين روبرتسون وهندرسون، ووضع على الصورة وجوها ضاحكة.

وانتزع "الريدز" فوزا صعبا من "القديسين" بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحافظوا على صدارتهم للدوري الإنجليزي الممتاز وواصلوا صراعهم على لقب الموسم الحالي مع مانشستر سيتي.