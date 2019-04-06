بعد أن هزم الزمالك في 2016.. صن داونز يضرب الأهلي بخماسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى الأهلي المصري هزيمة قاسية في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أمام مضيفه ما ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بخماسية نظيفة.

فعلى أرضية ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 13 عبر ثيمبا زواتي، قبل أن يضيف وايتي أرندسي، الهدف الثاني عند الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق الجنوب أفريقي تقدمه بالهدف الثالث من علامة الجزاء عبر ريكاردو تاسيمينتو، عند الدقيقة 46، قبل أن يضيف جاستن سيرينو الهدف الرابع عند الدقيقة 62، ويختتم فاكامني ماليامبي، مهرجان الأهداف بالهدف الخامس عند الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة صعب الفريق الجنوب أفريقي مهمة عبور الأهلي إلى نصف النهائي، إذ يتوجب عليه الفوز بسداسية نظيفة، إذا ما أراد الوصول مباشرة إلى هذا الدور.

يذكر أن صن داونز كان الفريق الذي هزم الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، حين فاز عليه ذهابا بثلاثية نظيفة وخسر إيابا بهدف نظيف.